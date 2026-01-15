الرياض - كتبت رنا صلاح - جددت جمهورية سورينام ، اليوم الخميس، "دعمها المتواصل للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه الوطني، بما في ذلك منطقة الصحراء"، وكذا "دعمها التام لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد الموثوق والجاد والواقعي للتوصل إلى حل لهذه القضية".

جمهورية سورينام تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

وجاء التأكيد على هذا الموقف في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون بجمهورية سورينام، ميلفين بوفا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، عقب لقاء بين الجانبين بالرباط بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها السيد بوفا إلى المملكة المغربية.

وأوضح البيان المشترك أن الدبلوماسي السورينامي "أخذ علما بارتياح كبير، وأشاد باعتماد مجلس الامن للقرار التاريخي 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يكرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، باعتباره الأساس الوحيد، الجاد والموثوق والمستدام للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي".

ورحب البيان، فضلا عن ذلك، بـ "التوافق الدولي المتنامي وبالدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية".

ومن جهة أخرى، شجع الوزيران على توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون بين المدن المتوأمة، بين مدينة الداخلة المغربية ومقاطعة كوميوين بسورينام".

وذكر البيان المشترك في الختام بأن جمهورية سورينام كانت قد افتتحت سفارة لها بالرباط وقنصلية عامة بمدينة الداخلة في ماي 2022.