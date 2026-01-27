الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت مصادر طبية في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بمدينة غزة، بوصول أربعة شهداء وثلاثة مصابين، من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي قرب مقبرة البطش في حي التفاح شرقيّ مدينة غزة.

4 شهداء في غزة غداة استعادة جثة المحتجز الإسرائيلي الأخير

وأشارت إلى أن المصابين جرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، ووصفت إصابات بعضهم بالمتوسطة.



ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استشهد وأصيب أكثر من 1850 مواطنا، من جراء أكثر من 1300 خرق للاتفاق ارتكبها الاحتلال.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، استعادة جثة آخر محتجز في قطاع غزة، ران غويلي.



وقال جيش الاحتلال إنه: "بعد استكمال إجراءات التعرّف من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، وبالتعاون مع شرطة إسرائيل، أبلغ ممثلو الجيش عائلة المحتجز غويلي بأنه تم التعرف على جثته وإعادتها".



وأضاف أنه، بعد استعادة جثة غويلي، يكون جميع المحتجزين قد أُعيدوا من قطاع غزة.



وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم العثور على جثة ران غويلي في مقبرة الشجاعية شرقي غزة بعد فحص نحو 250 جثة.