الرياض - كتبت رنا صلاح - تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، حول دور حركة حماس باستعادة المحتجزين الإسرائيليين، وتسليم سلاحها، كجزء من المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي.

ترامب: حماس ستنزع سلاحها

وقال ترامب إنه كان لحماس دور كبير في استعادة المحتجزين و "يبدو أن الحركة ستنزع سلاحها".

وأكد أن الولايات المتحدة تريد من الحركة أن تسلم سلاحها، "وستفعل ذلك".

تجريد غزة من السلاح

في وقت سابق، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، بدء تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترمب لتجريد قطاع غزة من السلاح.

وأوضح المبعوث الأمريكي، مايك والتس أن العملية ستتم عبر “برنامج إعادة شراء” بتمويل دولي، يهدف إلى سحب الأسلحة وإخراجها من الخدمة بشكل دائم، تحت إشراف مراقبين دوليين مستقلين.

رغم الإشارات إلى قبول حماس نقاش ملف نزع السلاح مع الوسطاء، إلا أن مصادر في الحركة نفت تسلم أي مقترح مفصل حتى الآن.

وفي المقابل، حذر السفير الإسرائيلي، داني دانون، من أن حماس ما زالت “مدججة بالسلاح”، حيث تمتلك قرابة 60 ألف بندقية هجومية وآلاف الصواريخ، معتبرا أن نزع هذه الترسانة هو الشرط الأساسي لأي استقرار مستقبلي، على حد قوله.

حماس: السلاح شأن داخلي فلسطيني

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن "السلاح شأن داخلي فلسطيني، ويجب أن يُناقش عبر الحوار الوطني والتوافقات السياسية والميدانية الفلسطينية الداخلية، بما يتصل بأشكال النضال في المرحلة المقبلة ودور كل ساحة من ساحات الفعل النضالي".

وقال قاسم في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "استمرار حديث الاحتلال عن نزع السلاح يهدف أساسًا إلى التغطية على جريمة السلاح الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "السلاح المجرم والمنفلت هو السلاح الإسرائيلي المدعوم أميركيًا، الذي استُخدم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودمّر القطاع بالكامل بالآليات العسكرية الإسرائيلية الأميركية، وحاصر غزة وجوّع أهلها على مدار عامين".