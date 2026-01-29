الرياض - كتبت رنا صلاح - في أول تصريح له، علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، على قرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

إيران تعلق على قرار تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

واعتبر عراقجي في منشور له على منصة (إكس) أن قرار الاتحاد الأوروبي "خطأ استراتيجي كبير".

وأشار إلى أن دول عدة تسعى حاليا إلى تجنب اندلاع حرب شاملة في منطقتنا، بينما تنشغل أوروبا بتأجيج الصراع.

وأضاف "بعد سعيها لتطبيق آلية سناب باك بناء على طلب الولايات المتحدة، ترتكب (أوروبا) الآن خطأ استراتيجيا كبيرا آخر بتصنيف جيشنا الوطني +منظمة إرهابية+"، مشيرا بذلك إلى آلية إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، والتي فعّلتها دول أوروبية كبرى العام الماضي.

قرار غير منطقي

من جهتها، وصفت القوات المسلّحة الإيرانية قرار الاتحاد الأوروبي بأنه "غير منطقي وغير مسؤول" ويعكس "عمق العداء" من التكتّل إزاء إيران.

واعتبرت في بيان أن هذا القرار اتخذ لإرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفة أن الاتحاد سيتحمّل "مباشرة العواقب الوخيمة لهذا القرار العدائي والاستفزازي".

تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الخميس على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" على خلفية حملة القمع العنيف للاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أفادت مسؤولة في التكتل.