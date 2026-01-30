الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن البنك المركزي المصري عن أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في يوم الجمعة 30 يناير 2026، حيث سجل الدولار سعر 46.84 جنيهاً للشراء و46.98 جنيهاً للبيع، وتؤكد البيانات الرسمية أن الأسعار الحالية تعكس التحديثات الأخيرة للبنك المركزي، وتظل ثابتة نسبياً أمام الجنيه، كما أشارت مصادر إلى أن باقي البنوك العاملة في السوق سجلت 46.88 جنيهاً للشراء و46.98 جنيهاً للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تتجدد في البنوك المصرية على مدار الساعة

البنك سعر الشراء (جنية) سعر البيع (جنية)

البنك الأهلي المصري 46.88 46.98

بنك مصر 46.88 46.98

بنك القاهرة 46.88 46.98

بنك الإسكندرية 46.88 46.98

بنك التجاري الدولي (CIB) 46.88 46.98

أسعار الدولار في البنوك الكبرى

تظهر بيانات أسعار الدولار في البنوك الكبرى أن السعر يتراوح بين 46.88 جنيهاً للشراء و46.98 جنيهاً للبيع، حيث يتشابه هذا السعر في معظم البنوك، بما يعكس استقرار السعر النسبي في السوق, ويعتبر هذا السعر بمثابة الإطار العام للتعامل في الدولار في السوق المحلية.

التوجهات العامة في السوق

تشير المعلومات المتاحة إلى أن أسعار الدولار لم تشهد تغيرات ملحوظة، حيث استقرت الأسعار ضمن نطاق محدد, هذا الاستقرار يعكس بعض عناصر التوازن في السوق، والتي قد تسهم في تعزيز التعاملات الاقتصادية في الفترة الحالية.