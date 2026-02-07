الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والكويت، فرغم أن التبادل التجاري بين البلدين وصل الى (176) مليون دينار خلال العام 2024، الا ان هذا الرقم قابل للزيادة في ظل العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وفد صناعي أردني يبحث إقامة شراكات وتعزيز التبادل التجاري مع الكويت

واضاف الجغبير، ان وفدا صناعيا أردنيا يضم ممثلين لـ (25) شركة صناعية أردنية من مختلف القطاعات الصناعية سيزور الكويت خلال الفترة 9 – 11 شباط الجاري، سيبحث عقد شراكات تجارية واقامة صناعات تكاملية وذلك من خلال اجتماعات عمل ثنائية سيتم عقدها مع عدد من المراكز التجارية الكبرى في الكويت للالتقاء بمدرائها وعرض عينات من المنتجات الصناعية عليهم.



واشار الجغبير الى ان التبادل التجاري بين البلدين يتركز في سلع محددة، حيث تركزت الصادرات الأردنية الى الكويت في المنتجات الحيوانية والنباتية، فيما تركزت المستوردات الأردنية من الكويت في المنتجات النفطية ومشتقاتها من الغاز الطبيعي والزيوت، اضافة الى غاز الأوكسجين، حيث يعتبر السوق الكويتي من الوجهات التصديرية الواعدة أمام الصادرات الصناعية الأردنية مع وجود حجم طلب مرتفع داخل السوق الكويتي، وإمتلاك الأردن فرص تصديرية مهمة في ذلك السوق، خصوصاً مع وجود اتفاقية التجارة الحرة العربية التي تعفي صادرات المملكة من التعرفة الجمركية.



وأشاد الجغبير بتعاون كافة الجهات في المملكة، في تسهيل اجراءات زيارة هذا الوفد، وعلى رأسها نائب رئيس الوزراء / وزير الخارجية ووزير الصناعة والتجارة والتموين، والسفير الأر دني في الكويت وكادر السفارة. الذين كان لهم دور كبير في ترتيب لقاءات العمل الثنائية للوفد الصناعي الأردني مع نظرائهم من رجال الاعمال الكويتيين.



واوضح الجغبير ان هذه الزيارة تأتي بعد الزيارات السابقة الناجحة التي نظمتها غرفة صناعة عمان لوفود صناعية أردنية الى كل من المملكة العربية السعودية سلطنة عمان، دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، والتي تم خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية مع رجال الاعمال في هذه الدول، حيث سيتم العمل على تنظيم زيارة وفود صناعية في المستقبل الى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن استراتيجية غرفة صناعة عمان في تعزيز تواجد المنتجات الصناعية الأردنية في الاسواق المستهدفة.