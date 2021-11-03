اتفرج – ميرفت أمين تكشف عن علاقتها بإيمي و دنيا سمير غانم

شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين تكشف عن علاقتها بإيمي و دنيا سمير غانم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لأول مرّة، ظهرت الفنانة ميرفت أمين تحدثت عن صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز عن اشتياقها الكبير لها ووجهت لها رسالة.

وأكدت ميرفت أمين، إنها تشعر أن دلال لا زالت موجودة معها وتتحدث إليها، أما رسالتها لها إنها اشتاقت لها كثيرا.

و حول علاقتها بدنيا وإيمي سمير غانم قالت ميرفت أمين إنهما بالنسبة لها بناتها حتى أنهما تقولان لها “مامتي أو مامتنا”.

و أشارت أنها تذهب لزيارتهما وتجلس معهما للاطمئنان عليهما وتحاول دائما أن تتذكر معهما كل الذكريات الجميلة، داعية الله أن يلهمهما الصبر خاصة أن ما يمران به أمرا صعبا.

يذكر أن ميرفت أمين يعرض لها حكاية “حكايتي مع الزمان” ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا”.

وحكاية “حكايتي مع الزمان” من بطولة ميرفت أمين وأحمد جمال سعيد وعصام السقا وهايدي رفعت وحازم إيهاب، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.