اخبار اليمن

أخبار اليمن : أدان مجلس النواب بشدة تعمد السلطات السويدية السماح لمتطرفين بإحراق نسخ من القرآن الكريم أمام أحد المساجد في السويد، وبحماية من الشرطة السويدية....

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