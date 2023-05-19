أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف موعد غرة شهر ذي القعدة

الفلكي الشوافي يكشف موعد غرة شهر ذي القعدةكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن موعد غرة شهر ذي القعدة لعام 1444.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، "فلكياً اليوم الجمعة 19 مايو 2023 يغرب قرص القمر على مطالع اليمن قبل حدوث الاقتران المركزي (ولادة هلال جديد)، ولكون العالم الاسلامي يأخذ بنهج القبول باختلاف المطالع يكون السبت متمم شهر شوال 1444 هجرية".

وأكد الشوافي أن يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 بداية شهر ذي القعدة 1444 هجرية.