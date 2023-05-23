أخبار اليمن : تسعيرة جديدة للغاز المنزلي في صنعاء

تسعيرة جديدة للغاز المنزلي في صنعاء
اعلنت الشركة اليمنية للغاز، يوم الاثنين، عن توزيع الغاز المنزلي المستورد في الأحياء بنفس الآلية المعمول بها سابقاً والكميات متوفرة لتلبية جميع الاحتياجات وبسعر بيع للمواطن (6,000) ريال للاسطوانة.
وقالت الشركة في بيان، إنها ستتلقى الطلبات لتعبئة الاسطوانات، وقد تم التوجيه الى جميع المحطات المركزية باستقبال الاسطوانات وتعبئتها أولاً بأول وبدون انقطاع.
ودعت الشركة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر غرفة العمليات المركزية في الشركة على الرقم (01533303) ورقم عمليات وزارة النفط والمعادن (202343).
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