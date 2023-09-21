أخبار اليمن : العميد سريع: جاهزون لخوض المعارك دفاعا عن الوطن والشعب

العميد سريع: جاهزون لخوض المعارك دفاعا عن الوطن والشعب
قال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه سيتم مضاعف مستوى الجاهزية القتالية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة ضمن الاستجابة العملية والمسؤولة للتعامل الحازم والرادع مع أي تطورات.
وأضاف العميد سريع ، في تغريده له على منصة "اكس" : "إن شعبنا يؤمن بأن السلام لم ولن يتحقق إلا بفرض معادلات عسكرية رادعة تجبر العدو على الخضوع لكافة المطالب المشروعة والعادلة.
وتابع : " نحن جاهزون لخوض المعارك دفاعا عن الوطن والشعب في حال لم يلتزم العدوان بمتطلبات السلام المشرف الذي يحقق تطلعات شعبنا المشروعة والمحقة والعادلة.
وبين متحدث القوات المسلحة اليمنية أنه لا سلام دون إنهاء العدوان ورفع الحصار ورحيل القوات الأجنبية ولا سلام دون تحقيق مطالب شعبنا.
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