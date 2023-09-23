أخبار اليمن : المشاط يعلن مجانية الخدمات الطبية في المستشفى الجمهوري بصنعاء

المشاط يعلن مجانية الخدمات الطبية في المستشفى الجمهوري بصنعاءأعلن فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، مجانية الخدمات الطبية المقدمة في هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بالعاصمة صنعاء، للفقراء والمحتاجين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم عدداً من المرضى الذين يتلقون العلاج في المركز الوطني لعلاج الأورام بالهيئة.

وأكد الرئيس المشاط حرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ على دعم هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي لتقدم الخدمات الطبية للفقراء والمحتاجين، والأسر الأشد فقراً، وفق إجراءات منظمة تسهم في حصولهم على الخدمات الطبية.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية، الدكتور رشيد أبو لحوم، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ونائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني ورئيس هيئة الزكاة شمسان أبو نشطان ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور محمد جحاف ووكيل وزارة المالية كمال خالد وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة والمستشفى الجمهوري.*سبأنت

