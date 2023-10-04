أخبار اليمن : غداً.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجامعة 21 سبتمبر

غداً.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجامعة 21 سبتمبرتنطلق يوم غدٍ الخميس بالعاصمة صنعاء فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجامعة 21 سبتمبر، بمشاركة ما يقارب 400 طبيب وطبيبة وكذا أكثر من 1000 طالب وطالبة عبر أونلاين.

وأوضح رئيس المجلس الطبي الأعلى رئيس جامعة 21 سبتمبر رئيس المؤتمر الدكتور مجاهد معصار أن المؤتمر الذي يأتي برعاية كريمة من رئيس المجلس السياسي الاعلى المشير مهدي المشاط ودولة رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، سيناقش حوالي 13 ورقة عمل علمية وبحثية لتقديم كل ما هو جديد على مستوى العالم في علوم أمراض القلب، وذلك لما فيه تطوير وتحديث معلومات الاطباء والطبيبات الموجودين حالياً في المجالين الطبي والصحي، وكذا ليستفيد منها الطلاب والطالبات الدارسين في هذا المجال، والتي ستنعكس ايجاباً على المريض من خلال تقديم خدمة طبية ذات جودة.

وكان معصار قد افتتح اليوم ورشتا عمل تسبق المؤتمر بيوم واحد وضمن فعالياته، حيث أشار الى أن الورشة الأولى استهدفت 400 طبيب وطالب، من جامعات 21 سبتمبر وصنعاء وعمران والعلوم والتكنولوجيا وغيرها، ناقشت آخر ما توصل إليه علم أساسيات تخطيط القلب، كما ناقشت ورشة العمل الثانية آخر ما توصل إليه العلم الحديث في الأشعة السينية لأمراض القلب والصدر، منوهاً الى أن الشهر القادم سيشهد المؤتمر العلمي الثالث لجامعة 21 سبتمبر، لتقديم ومناقشة آخر العلوم لأمراض العيون والسكر والذي يصادف اليوم العالمي لمرض السكر، متمنياً من جميع الجامعات والمؤسسات الطبية والصحية والوزارات المعنية تشجيع هذه المؤتمرات لما فيه المصلحة العامة وتطوير الجوانب المهنية والطبية والصحية.