أخبار اليمن : لا رسوم بعد اليوم.. بشرى سارة لسائقي الباصات في صنعاء

لا رسوم بعد اليوم.. بشرى سارة لسائقي الباصات في صنعاء
وجّه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم، بتعليق وإيقاف أي تحصيل للرسوم المحلية للنقل الحضري ولكل باصات الأجرة العاملة في خطوط السير بأمانة العاصمة وذلك بناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وتضمن التعميم الذي وجهه الدكتور أبو لحوم، لأمين العاصمة ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، تعليق وإيقاف تحصيل الرسوم المحلية للانتفاع بالموقف المحددة على كافة وسائل النقل الصغيرة وفي كافة المواقف "العامة، الطويلة"، أو تحت الجسور.
وشدد التعميم على اتخاذ كل ما من شأنه ضمان تنفيذ هذه التوجيهات وضبط كل من يأخذ أي مبالغ مالية من سائقي الباصات أو وسائل النقل الصغيرة الأخرى تحت أي مسمى واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
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