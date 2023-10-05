أخبار اليمن : منظمة دولية: ثلت سكان اليمن يعاني الجوع الشديد

منظمة دولية: ثلت سكان اليمن يعاني الجوع الشديدأفادت منظمة أوكسفام الدولية ، في بيان حديث لها ، بأن معدلات سوء التغذية بين الأطفال في اليمن يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث سكان اليمن يعاني من الجوع الشديد.

وقالت المنظمة إن ومنذ اندلاع الحرب في العام 2015، عانت اليمن من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 21 مليون يمني، أي ثلثي السكان، إلى المساعدة الإنسانية، ودفعت الحرب أكثر من أربعة ملايين يمني إلى النزوح من منازلهم، وتسببت في انهيار اقتصادي.

بيان المظمة أكد أن اليمن يعاني تدهورا كبيرا، حيث تزايدت معدلات انخفاض قيمة العملة وذلك بسبب التضخم، وتضاعفت أسعار المواد.

ودعا البيان أطراف النزاع إلى السعي لتحقيق سلام مستدام وشامل، وعلى الوفاء بتعهدات المساعدات الإنسانية الدولية.

