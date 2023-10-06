أخبار اليمن : الخارجية تُدين الهجوم الإرهابي في حمص

الخارجية تُدين الهجوم الإرهابي في حمص
أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الهجوم الارهابي الذي استهدف حفل تخرج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص السورية والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين والعسكريين.
وجددت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت المناهض للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره بوصفه تهديداً للأمن والسلم الدوليين ومنافياً لقيم الدين الإسلامي الحنيف.
وأعرب البيان، عن تضامن الجمهورية اليمنية مع سوريا الشقيقة قيادة وشعبا في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا.
وعبرت الوزارة عن خالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
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