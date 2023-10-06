أخبار اليمن : 152 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

152 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 152 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارتين للطيران التجسسي على مقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء مقبنة وحيس، و10 خروقات بقصف مدفعي، و130 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.