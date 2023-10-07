أخبار اليمن : المؤتمر الشعبي العام يبارك عملية طوفان الأقصى

المؤتمر الشعبي العام يبارك عملية طوفان الأقصى
يبارك المؤتمر الشعبي العام عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، مؤكداً أنها عملية تكشف وهن قوات العدو الصهيوني وفشل استخباراته وزيف ادعاءاته عن القوة التي يملكها.
والمؤتمر الشعبي العام وهو يبارك هذه العملية البطولية، فإنه يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة العدو الصهيوني بكل الوسائل الممكنة كما حصل في العملية الجهادية البطولية التي نفذها مقاتلو حركة حماس.
ويدعو المؤتمر الشعبي العام القوى والحركات الفلسطينية إلى التوحد والتكاتف لمواجهة الصلف الصهيوني واستمراره في تدنيس المقدسات الإسلامية وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل سافر ويومي.
ويجدد المؤتمر الشعبي العام دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل الصهيوني ونيل حقوقه المشروعة حتى تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
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