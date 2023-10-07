أخبار اليمن : القسام تستهدف تل أبيب بـ150 صاروخاً

القسام تستهدف تل أبيب بـ150 صاروخاًوجهت كتائب القسام مساء اليوم السبت، رشقة صاروخية كبيرة بنحو 150 صاروخاً صوب "تل أبيب"، ردّا على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة.

وبحسب وكالات الأنباء الفلسطينية فقد جاء ذلك ردا على استهداف العدو الصهيوني لبرج فلسطين وسط مدينة غزة.

وأعلنت القسام أن الضربة شملت 150 صاروخاً، فيما اشتعلت حرائق في "تل أبيب" إثر الرشقات الصاروخية الأخيرة.

وذكرت مصادر صهيونية، أن ثلاثة صواريخ سقطت على المباني في المدينة فيما سمعت أصوات انفجارات ثقيلة هزت القدس و"تل أبيب".

وأكدت القناة 13 الصهيونية، أن جلسة حكومة العدو الصهيوني توقفت بسبب الرشقة الصاروخية.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد عقب في تغريدة له.. قائلا: "أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى (تل أبيب) أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل".

وبدأت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم معركة أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق المسجد الأقصى المبارك، والأسرى الفلسطينيين، وتصاعد الاستيطان في الضفة، بينما أطلق جيش العدو رسميًا اسم "السيوف الحديدية"، على عمليته ضد غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أن حصيلة العدوان المستمر بلغت 198 شهيداً و1610 إصابة بجراح مختلفة، إثر غارات جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بالتزامن مع بدء عملية "طوفان الأقصى".

فيما أعلنت وسائل إعلام العدو الصهيوني عن سقوط أكثر من 150 قتيل وأكثر من 1000 جريح جراء ضربات المقاومة في غلاف غزة.