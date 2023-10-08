أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 8 أكتوبرفي مثل هذا اليوم 8 أكتوبر ارتكب طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم حرب وإبادة إنسانية بحق الشعب اليمني باستهدافه المدنيين في قاعات العزاء والمنازل والمنشآت العامة والخاصة.

ففي 8 أكتوبر 2015، استشهد 51 مواطناً وأصيب 30 آخرين معظمهم نساء وأطفال، جراء استهداف طيران العدوان حفل زواج في قرية سنبان بمديرية ميفعة عنس محافظة ذمار.

واستشهد 14 مواطناً بينهم نساء وأطفال من أسرة واحدة وتضررت منازل وممتلكات المواطنين جراء قصف طيران العدوان منطقة الحنيشية عنين في مديرية ذوباب بمحافظة تعز.

كما استشهد مواطن وأصيب عشرة آخرين إثر ثلاث غارات شنها طيران العدوان على منطقة بني الحداد عزلة العتنه غربي مدينة حرض بمحافظة حجة، وشن الطيران غارتين على مدينة حرض استهدفتا منشآت مدنية ومحال تجارية.

وفي محافظة صعدة استشهدت امرأتان وأصيب تسعة مواطنين بينهم نساء وأطفال جراء غارة للطيران استهدفت منزل مواطن من آل الشاوش بمنطقة عريمة في مديرية حيدان، فيما استشهد المواطن كمال الغزي وأطفاله الثلاثة وأصيبت زوجه إثر قصف الطيران منزلهم بمنطقة دهوان مديرية رازح.

واستهدف طيران العدوان في محافظة الحديدة، بعدة غارات مزرعة بامسلم للأحياء البحرية بمديرية اللحية ومزرعة منيف بمديرية المراوعة ما أدى إلى تدمير ممتلكات المزرعة من مضخات المياه والأدوات الزراعية والبذور ومخازن المحاصيل الزراعية.

وشن الطيران المعادي غارتين على قرية عمد في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية، وعدد من الغارات على مدينة المتون بمحافظة الجوف تسببت في إصابة عدد من المواطنين وأضرار مادية في المنازل والمحلات التجارية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، ارتكب طيران العدوان مجزرة مروعة باستهدافه الصالة الكبرى بأمانة العاصمة بغارتين أثناء إقامة مراسم عزاء آل الرويشان، حيث استشهد 160 مواطناً وأصيب 799 آخرين.

طيران العدوان استهدف بثلاث غارات منطقتي عطان والنهدين بالأمانة، وشن غارة على تبة التلفزيون، وغارة على منطقة الصيانة في سواد حنش أسفرت عن أضرار بليغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

واستشهد سبعة مواطنين وأصيب أربعة آخرين جراء غارة لطيران العدوان على سوق شعبي في منطقة مران بمديرية حيدان، في محافظة صعدة، فيما استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين في غارتين على سوق الأبرق في منطقة العطفين بمديرية كتاف، كما استشهد مواطن إثر غارة استهدفت ناقلة نفط في مديرية الصفراء.

وشن الطيران المعادي في المحافظة نفسها، غارة على منطقة المروي بمديرية الظاهر وغارة استهدفت الطريق الرابط بين مران وحيدان.

واستهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل الشيخ مجاهد أبو شوارب بمنطقة بلسن بمديرية مديرية ذيبين محافظة عمران ما أدى إلى تدميره بالكامل، وبغارتين منزل المواطن محمد مقري ربيع بمديرية صرواح في محافظة مأرب ما أدى إلى تدميره كليا.

وفي 8 أكتوبر 2017، أصيبت امرأة في غارة لطيران العدوان على منطقة الحليلة في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة مشعر بمديرية مستبأ و15 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وثلاث غارات على مديرية المصلوب وخمس غارات على مناطق الجبل وقويحش بمديرية الغيل في محافظة الجوف.

طيران العدوان شن في محافظة صعدة أربع غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف وغارتين على مديرية الظاهر وغارة على مديرية شدا، ومثلها على منطقة بركان بمديرية رازح الحدودية خلفت أضراراً بليغة بممتلكات المواطنين، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منازل المواطنين والطرق العامة.

وشن الطيران خمس غارات على مدينة الربوعة في عسير.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد خمسة مواطنين في غارة شنها طيران العدوان على مزارع نحل تابعة للمواطنين في منطقة الجبانة بمديرية الحالي محافظة الحديدة، كما شن غارتين على مديرية برع وغارة على مزرعة مواطن في مديرية المراوعة، واستهدفت طائرة بدون طيار بغارة جنوب أكواخ الصيادين بساحل قرية مكرم في جزيرة كمران.

وأصيب مواطن واحترقت سيارة بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة، فيما أصيب مواطن آخر بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية، واستهدف قصف مماثل قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية، فيما شن الطيران ثلاث غارات على منطقة الحجلة بالمديرية خلفت أضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على وادي الضيق في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، فيما قصف المرتزقة بقذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين في المديرية.

الطيران المعادي شن غارة شرق المركز الصحي بسوق الخميس في مديرية مستبأ بمحافظة حجة.

وفي 8 أكتوبر 2020، استشهدت فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً باستهداف المرتزقة أحياء سكنية بمديرية الحالي محافظة الحديدة، في حين استشهدت ثلاث نساء وجرح ثلاثة مواطنين بينهم طفل وامرأة في قصف للمرتزقة على قرية الحائط بمديرية الدريهمي.

واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بـ 948 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالحديدة.

وفي محافظة صعدة، استهدف قصف مدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية، وشن الطيران غارتين على مديريتي الظاهر وباقم وغارة على مجازة الغربية بقطاع عسير.

وشن طيران العدوان غارتين على المزرق ومدينة حرض بمحافظة حجة وغارة على مديرية رحبة بمحافظة مأرب، واستهدف بتسع غارات مديريتي خب والشعف والحزم في محافظة الجوف.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب ثلاثة مواطنين ومهاجر أفريقي بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.

وشن الطيران التجسسي ثلاث غارات على الجبلية والتحيتا، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.

وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على مديريتي العبدية والجوبة في محافظة مأرب.