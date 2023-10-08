أخبار اليمن : حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع صباح السبت.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن الوزارة في بيان مقتضب، القول: ارتفع عدد الشهداء إلى 572 مواطناً من بينهم 20 طفلاً، وإصابة 1990 مواطناً بجراح مختلفة من بينهم 121 طفلا.

ويشار إلى أن قوات العدو الصهيوني شنت عشرات الغارات على قطاع غزة راح ضحيتها مدنيين بالإضافة إلى تدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية لمعظم مناطق القطاع.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمد الضيف، أمس السبت، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.