أخبار اليمن : عــاجــل.. إحالة 94 مسؤولاً في صنعاء إلى النيابة

عــاجــل.. إحالة 94 مسؤولاً في صنعاء إلى النيابةأقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة، إحالة 94 مشمولاً بقانون الذمة المالية كمرحلة أولى إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم.

وبحسب الهيئة، فإن المحالين للنيابة 64 من شاغلي وظائف الادارة العليا للدولة و30 من شاغلي الوظائف المالية في عدد من الجهات لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية رغم مخاطبتهم واعلانهم بذلك.

كما أقرت الهيئة اتخاذ إجراءات وتدابير تتبع ممتلكات هؤلاء المحالين للنيابة للتحري عن أي شبهات كسب وإثراء غير مشروع وراء امتناعهم عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية.