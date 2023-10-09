إتلاف 77 طناً مواد غذائية بأمانة العاصمة
أتلف مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة اليوم، 77 طناً و380 كيلو جراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.
وأوضح مدير مكتب الصناعة في الأمانة، ماجد السادة، أن عملية الإتلاف تمت وفقا للإجراءات القانونية، وبمشاركة عضو نيابة الصناعة والتجارة.. مبيناً أن المواد المتلفة شملت زبادي وحقين وعصائر متنوعة.
وأشار إلى أن المكتب وفروعه بالمديريات ينفذ حملة التوعية بالسعر الجديد للخبز المحدد بمبلغ 400 ريال للكيلو جرام.. مؤكدا استمرار عملية الرقابة الميدانية لضبط المخالفات السعرية والغذائية وبما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إتلاف 77 طناً مواد غذائية بأمانة العاصمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.