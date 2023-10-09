دوت الخليج -

انقطاع الإنترنت في قطاع غزة

انقطعت مساء اليوم الإثنين، الاتصالات والانترنت عن أماكن واسعة في قطاع غزة عقب استهداف طائرات العدو الصهيوني، مقر شركة الاتصالات الفلسطينية. انقطاع الإنترنت في قطاع غزةانقطعت مساء اليوم الإثنين، الاتصالات والانترنت عن أماكن واسعة في قطاع غزة عقب استهداف طائرات العدو الصهيوني، مقر شركة الاتصالات الفلسطينية. وبحسب وكالة (فلسطين اليوم)، ذكرت مصادر محلية، بانقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق واسعة في قطاع غزة عقب قصف طائرات العدو شركة الاتصالات الفلسطينية في مدينة غزة. وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن استشهاد 560 مواطناً واصابة 2900 مواطنا اخر بجراح مختلفة خلال العدوان الصهيوني على القطاع رداً على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : انقطاع الإنترنت في قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.