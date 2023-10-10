أخبار اليمن : النواب يجدد إدانته لاعتداءات العدو الصهيوني على غزة وجنوب لبنان

النواب يجدد إدانته لاعتداءات العدو الصهيوني على غزة وجنوب لبنانأدان مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، العدوان الصهيوني على قطاع غزة وجنوب لبنان، واستهداف المساجد والمستشفيات ومنازل المواطنين في غزة.

وجدد المجلس الدعوة لمساندة الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته.. مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واعتبر العدوان على غزة ولبنان جزءا من الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني. وأن رد المقاومة الفلسطينية هو الخيار الطبيعي والمشروع على الصلف والتعنت الصهيوني.

وحمّل مجلس النواب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن كل جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ احتلاله الأراضي الفلسطينية بما في ذلك انتهاكاته المستفزة في المسجد الأقصى المبارك، واقتحاماته واعتداءاته المتكررة على المصلين.

وفي الجلسة أكد أعضاء المجلس مناصرة القضية الفلسطينية وتأييدهم ومؤازرتهم للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة.

وحذّر المجلس من مغبة تمادي العدو الصهيوني في استهداف المدنيين في غزة والأراضي المحتلة.. مستهجنا استمرار الصمت العربي والدولي تجاه الجرائم والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وخلال الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم.

واستمع المجلس إلى ايضاحات من الدكتور أبو لحوم بشأن مشاريع تعديل للقوانين المشار إليها آنفا.

وأقر إحالة التقرير مع الإيضاحات إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.