أخبار اليمن : ارتفاع شهداء غزة إلى 2228 بينهم 724 طفلاً

ارتفاع شهداء غزة إلى 2228 بينهم 724 طفلاًتواصل قوات العدو الصهيوني لليوم التاسع تواليا، عدوانها الهمجي على قطاع غزة، بكثافة نارية هائلة ومدمرة، واستمرت في قصف وتدمير منازل سكنية كاملة على رؤوس قاطنيها، مع تهديد المستشفيات وسعي لتهجير أكثر من مليون فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوبه.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السبت الماضي إلى 2228 مواطناً منهم 724 طفل و458 سيدة، فضلا عن إصابة 8744 مواطنا آخر بجراح مختلفة منهم 2450 طفل و1536 سيدة.

كما تسبب العدوان الهمجي بتدمير آلاف الوحدات السكنية والمنشآت وإجبار قرابة نصف مليون على النزوح من منازلهم، فيما هناك تهديدات بنزوح أكثر من مليون من شمال القطاع إلى جنوبه.

وفي أحدث تطورات العدوان، استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف صاروخي صهيوني على سوق النصيرات وسط قطاع غزة، وفي مناطق متفرقة.