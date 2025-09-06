أخبار اليمن : تحذير من أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة

تحذير من أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تصحبها حبات البرد أحياناً على محافظات لحج، تعز، الضالع، أبين، إب، ريمة، ذمار، جنوب غرب صنعاء والمحويت كما تشمل سهل تهامة والسواحل الغربية.
وقد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، شبوة، حضرموت، المهرة والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وحذر المركز المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية وعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن انجراف التربة والانهيارات الصخرية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب الضباب.
ونصح باتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة من العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.
