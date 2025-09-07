أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات شبوة، البيضاء، لحج، تعز، الضالع، إب، ذمار، ريمة، المحويت وحجة، وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.
ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على غرب كل من صعدة، عمران، صنعاء، وعلى أجزاء من محافظات أبين، حضرموت والمهرة والسواحل الجنوبية والشرقية.
وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية وعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، وانجراف التربة والانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب.
ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.
