أخبار اليمن : إقرار صهيوني باستهداف مسيرة يمنية مطار "رامون"

إقرار صهيوني باستهداف مسيرة يمنية مطار "رامون"أقر إعلام العدو الإسرائيلي، بنجاح طائرة مسيّرة يمنية، عصر اليوم الأحد، في ضرب مطار "رامون" جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش العدو الصهيوني، إن طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن دخلت المجال الجوي للأراضي الفلسطينية المحتلة ووصلت إلى هدفها دون أن يتم اعتراضها أو اكتشافها.

واعترفت الإذاعة الصهيونية بعجز أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات التابعة لجيش العدو، في رصد واكتشاف الطائرة المسيّرة اليمنية.

وفي حين أكدت هيئة البث في الكيان الإسرائيلي وقوع إصابات إثر هجوم بطائرة مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة النقب جنوبي الأراضي المحتلة، قال الإسعاف التابع للكيان الصهيوني أنه قدم العلاج لرجل أصيب بجروح في أطرافه في موقع الحادث بمطار "رامون"، بعد أن ضربت مسيّرة أطلقت من اليمن قاعة انتظار في المطار.

وذكرت القناة الـ14 الصهيونية أن سلطات العدو دفعت بقوات وفرق إطفاء إلى مطار "رامون"، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

فيما نقلت وسائل إعلام صهيونية عن المتحدث باسم سلاح الجو أن المجال الجوي الجنوبي فوق مطار "رامون" مغلق أمام حركة الطائرات.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة لحظة انفجار طائرة مسيرة يمنية بمطار "رامون" في النقب.

إلى ذلك نقلت قناة روسيا اليوم عن مراسلتها في الأراضي المحتلة، إن مسيرات يمنية دخلت أجواء الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتزامن مع جلسة حكومة العدو الإسرائيلي التي تعقد في مكان سري ومحصن، خشية من تعرضه للقصف وعمليات اغتيال بعد تهديد اليمن للكيان الصهيوني.

وأكدت أن المسيّرات اليمنية دخلت المجال الجوي وأن صافرات الإنذار دوت جنوب صحراء النقب.

وفي وقت لاحق ذكرت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي أنه تم نقل مصابين اثنين إلى مستشفى يوسيفتال في أم الرشراش (إيلات) إثر انفجار مسيرة يمنية في مطار "رامون”.

وتفرض القوات المسلحة اليمنية حظرًا على الملاحة الجوية في مطارات وموانئ العدو في الأراضي المحتلة منذ الرابع من مايو الماضي، وذلك في إطار عملياتها الاسنادية لغزة والمستمرة منذ أكتوبر 2023 لنصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لجريمة إبادة جماعية منذ 23 شهراً.

