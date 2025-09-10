أخبار اليمن : توقع باستمرار هطول الأمطار الرعدية

توقع باستمرار هطول الأمطار الرعديةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة والمتفرقة، على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات البيضاء، الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة ومرتفعات لحج وأبين وشبوة والسواحل الغربية وسهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من حضرموت والمهرة ومرتفعات وصحارى مأرب والجوف والسواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وهطلت خلال الـ24 ساعة الماضية أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة والمرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية والصحارى.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومن العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد، وانجراف التربة والانهيارات الصخرية.

كما حذر من تدني الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب السحب والأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

ونصح باتباع إجراءات السلامة للوقاية من العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.