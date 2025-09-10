أخبار اليمن : ارتفاع ضحايا الإبادة بغزة إلى64656

ارتفاع ضحايا الإبادة بغزة إلى64656ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الأربعاء إلى 64,656 شهيدًا و 163,503 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 41 شهيدًا (منهم 2 شهيد انتشال) و 184 إصابة جديدة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 12,098 شهيدًا و51,462 إصابة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

