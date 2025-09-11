أخبار اليمن : المؤتمر يدين العدوان الصهيوني على صنعاء والجوف ويدعو للرد عليه

المؤتمر يدين العدوان الصهيوني على صنعاء والجوف ويدعو للرد عليهدان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة، العدوان الصهيوني الذي استهدف الأعيان المدنية والخدمية ومنازل المواطنين في حي التحرير، والمحطة الخاصة بالقطاع الصحي في أمانة العاصمة، والمجمع الحكومي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف ما أدى إلى سقوط أكثر من 35 شهيداً و131 جريحاً من المدنيين الأبرياء.

وأكد المؤتمر الشعبي العام أن هذا العدوان الصهيوني الجبان لن يرهب اليمن واليمنيين ولن يثنيهم عن القيام بواجبهم الديني والأخلاقي والإنساني في مساندة ومساعدة سكان غزة والشعب الفلسطيني على مواجهة حرب الإبادة الهمجية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد أشقائنا الفلسطينيين.

وشدد المؤتمر الشعبي العام على حق الشعب اليمني في الرد على هذا العدوان؛ معلناً دعمه ومساندته للإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية في الدفاع عن اليمن ووحدتها وسيادتها واستقلالها، ومباركته كل الإجراءات التي ستنفذها للرد على العدوان الصهيوني الهمجي.

وأكد أن الكيان الصهيوني بات يستغل الدعم الأمريكي اللامحدود لتنفيذ عدوانه في كل مكان دون حساب أو رادع.. داعياً أحرار العالم والمجتمع الدولي إلى تحمُّل مسئولياته في الوقوف ضد هذه الهمجية الصهيونية المدعومة أمريكياً والتي باتت تمارس القتل لمجرد القتل بما يعكس نوازع الشر والإجرام التي تحكم عقليات القادة الصهاينة اليوم.

وعبَّر المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة لأُسَر الشهداء.. سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ودعواته بالشفاء العاجل للجرحى.