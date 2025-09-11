أخبار اليمن : المقاومة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي على اليمن

المقاومة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي على اليمندانت حركة حماس العدوان الإسرائيلي على اليمن، اليوم الأربعاء، مؤكدةً أنّه يمثّل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي واعتداءاً على سيادة البلاد، وامتداداً للعربدة الصهيونية المتصاعدة في المنطقة.

وعبّرت الحركة، في بيانٍ، عن تضامنها الكامل مع اليمن، وثمّنت إصرار الشعب اليمني وقواته المسلحة، على مواصلة طريق إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي ومؤسساته، إلى تحمّل مسؤولياتهم في لجم انفلات الاحتلال، والتحرّك فوراً لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، وتهديده المتواصل لأمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

من جهتها، دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على منشآت حكومية ومدنية في عدد من المحافظات اليمنية.

وقالت الحركة إنّ تعمد الاحتلال استهداف المنشآت المدنية يدل على عجزه في حسم المعركة في ميدان القتال، وفشل أجهزته واستخباراته في صناعة صورة للنصر.

وتقدّمت الحركة بالتعزية بشهداء العدوان، معتبرةً أنهم شهداء فلسطين، مشددةً على ثقتها أنّ اليمن "سيواصل إيلام العدو في عقر كيانه وتدفيعه ثمن الدماء اليمنية".

بدورها، دانت أيضاً الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العدوان على اليمن، ورأت فيه امتداداً طبيعياً للعدوان المستمر على فلسطين والأمة العربية والمغطى بالكامل بالرعاية الأمريكية.

وأكدت الجبهة، في بيان، أنّه لا يردع الاحتلال سوى المزيد من المقاومة والصمود والثبات، وتفعيل كل أوراق الضغط العربية في مواجهته، وفي مواجهة الإدارة الأمريكية بوصفها الشريك الرئيسي في العدوان على فلسطين والأمة.

وأشارت إلى أنّ اليمن لن ينكسر أمام هذا الكيان، وأن إرادة شعبه وقواتها المسلحة ستظل عصية على الانكسار، وستواصل بكل إصرار معركة إسناد غزة والشعب الفلسطيني.

وشدّدت على أنّ المطلوب انتفاضة عالمية عارمة وغاضبة لمواجهة الجرائم الصهيونية المستمرة والمتصاعدة في فلسطين واليمن ولبنان وسوريا وقطر وسائر المنطقة.

وأضافت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ استمرار التواطؤ الدولي منح الاحتلال ضوءاً أخضر لمواصلة جرائمه دون حسيب أو رقيب.

وفي وقتٍ سابق اليوم، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً على اليمن مستهدفاً العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.