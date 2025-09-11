أخبار اليمن : الأرصاد: أمطار رعدية متفاوتة الشدة

الأرصاد: أمطار رعدية متفاوتة الشدة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات وأجزاء من محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تصحبها حبات البرد أحياناً على محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، عمران، حجة، الحديدة، غرب كل من صنعاء وصعدة، وسهل تهامة.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الضالع، البيضاء، مرتفعات وهضاب لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهر، وأجزاء من السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية وعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن انجراف التربة والانهيارات الصخرية والرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد.
كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب الضباب والسحب المنخفضة وعبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.
ونصح المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.
