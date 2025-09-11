أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 64718

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 64718ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الخميس، إلى 64,718 شهيدًا و 163,859 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 72 شهيدًا و 356 إصابة جديدة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 12,170 شهيدًا و51,818 إصابة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.