أخبار اليمن : 413 شهيداً جراء التجويع في غزة

413 شهيداً جراء التجويع في غزةارتفع عدد ضحايا التجويع الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم الجمعة، إلى 413 شهيدا، بينهم 143 طفلاً.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان: أنها سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة، إحداهما لطفل، نتيجة التجويع وسوء التغذية.

وأفادت الوزارة في بيانها بأنه "منذ إعلان IPC، سُجّلت 135 حالة وفاة، من بينهم 28 طفلاً".

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن المدنيين محاصرون ولا يوجد لديهم مكان آمن يذهبون إليه.

وأضافت الوكالة الأممية “وتستمر الأسر في مواجهة الظروف القاسية وانعدام الأمن الغذائي المتزايد”، كما طالبت باتخاذ إجراء عاجل.

وتابعت الأونروا، “نحن أكبر وأهم منظمة إنسانية في غزة، ومع ذلك يتم استهدافنا”، وتساءلت “لماذا يجب أن تحلّ مؤسسة غير معروفة (مؤسسة غزة الإنسانية) خُلقت خصيصا لهذه الحرب، مكان المنظومة الإنسانية المعتمدة والمتعارف عليها ليس فقط في غزة، بل في كافة أنحاء العالم؟”.

وذكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن “ما يحدث في غزة هو إخفاق للإنسانية.. عدم التحرك واللامبالاة في هذا الموقف يمكن أن يرقى إلى التواطؤ في الجريمة”.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بقطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفاً و756 شهيداً، و164 ألفاً و59 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على تسعة آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.