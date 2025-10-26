أخبار اليمن : الشوافي يكشف تفاصيل طقس اليمن حتى الجمعة

الشوافي يكشف تفاصيل طقس اليمن حتى الجمعةكشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم موشرات طقس اليمن ابتداءً من مساء اليوم الأحد وحتى الجمعة القادمة.

وتوقع الفلكي الشوافي هبوط تدريجي بسيط في درجات الحرارة الصغرى، وبشكل عام يبقى المتوسط مقارب لمستوى الأسبوع الماضي (الفارق لا يتجاوز درجة مئوية سلبي أو إيجابي)، مشيراً إلى أن العديد من مناطق الأحواض الجبلية ستكون ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية فوق الصفر وتقل عن ذلك في قمم الجبال.

"فيما يخص المزارعين"

وأوضح الشوافي أنه من المتوقع أن يبدأ من ليلة الاثنين تراجع نسبة الغطاء السحابي على بعض المناطق ومع ليلة الاربعاء يكون التراجع واضح، منبهاً من أن وصول التبريد حد الصقيع في أجزاء من المناطق الباردة (مرتفعات وأحواض جبلية) غير مستبعد إذا كانت السماء صافية والرياح ساكنة تصنيف شدة الحالة "خفيفة".

"توقعات الأمطار"

وأشار الفلكي اليمني إلى استمرار هطول بعض الأمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من السهول الساحلية الغربية والمرتفعات الجبلية المحاذية مع تراجع متوسط تراكمي الهطول مقارنة بـ5 أيام ماضية.

وحث الشوافي الجميع على متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي آثار الطقس البارد.