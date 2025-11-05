أخبار اليمن : توقعات باستمرار الأجواء الباردة

توقعات باستمرار الأجواء الباردة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار الأجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران، غرب الجوف وصعدة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 1- 5 درجات مئوية.
وقد تكون الأجواء باردة إجمالاً في مرتفعات تعز، إب، المحويت، مأرب، حضرموت، شبوة، الضالع، لحج وأبين حيث تتراوح درجات الحرارة بين 6- 10 درجات مئوية.
وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.
ودعا المزارعين في المناطق الجبلية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، والقادمين إلى المحافظات الباردة لأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.
