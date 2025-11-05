أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 68875

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 68875
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 68875 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170679 مصابًا منذ بدء العدوان، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، إذ تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر ودمار الطرق.
وبيّنت الوزارة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت جثامين ثلاثة شهداء.
وأضافت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغت 241 شهيدًا و609 مصابين، كما جرى انتشال 513 جثمانا من مواقع مختلفة في القطاع.
