أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء الإبادة بغزة إلى 69176

ارتفاع عدد شهداء الإبادة بغزة إلى 69176ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى 69,176 شهيدًا و170,690 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 شهداء هم، شهيد واحد جديد، و6 شهداء تم انتشالهم، بالإضافة إلى 5 إصابات.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 242، وإجمالي الإصابات 619، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 528.

وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.