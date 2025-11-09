أخبار اليمن : غزة تسجّل أعلى معدل لبتر أطراف الأطفال عالمياً

غزة تسجّل أعلى معدل لبتر أطراف الأطفال عالمياًقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قطاع غزة يسجل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال نسبة إلى عدد السكان على مستوى العالم.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن أكثر من خمسة آلاف طفل في غزة خضعوا لعمليات بتر أطراف خلال عدوان الاحتلال على القطاع، وذلك وفقا لتقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أنه يقدر أن ما لا يقل عن ربع الجرحى سيحتاجون إلى رعاية تأهيلية متوسطة وطويلة الأمد، فيما تسجل غزة اليوم أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال نسبة إلى عدد السكان عالميا، ما يعكس عمق الكارثة الصحية والإنسانية في القطاع.

وأوضح أن هناك نقصا حادا في الكوادر والمعدات، إذ لم يتبق في غزة سوى ثمانية اختصاصيين فقط في مجال الأطراف الصناعية يعملون بقدرات محدودة، إلى جانب تدمير أو توقف أكثر من ثلثي مرافق التأهيل قبل الحرب.

وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية مبادرة وطنية شاملة لإعادة بناء وتطوير خدمات التأهيل في قطاع غزة، تتضمن إنشاء صندوق مخصص لتأهيل مبتوري الأطراف، وإعادة بناء نظام التأهيل في القطاع نحو تعاف مستدام.

وتأتي المبادرة استنادا إلى تقرير صدر حديثا كشف عن انهيار غير مسبوق في خدمات التأهيل في القطاع، في ظل ما خلفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة من دمار واسع للبنية الصحية، وارتفاع غير مسبوق في أعداد المصابين، إذ تجاوز عدد الجرحى 170 ألف جريح حتى سبتمبر 2025.