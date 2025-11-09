أخبار اليمن : انحسار موجة الصقيع.. والشوافي يحذّر

انحسار موجة الصقيع.. والشوافي يحذّركشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن أهم موشرات طقس اليمن المتوقعة حتى الأربعاء المقبل.

وتوقع الفلكي الشوافي إنحسار موجة الصقيع ليلة الإثنين بالتزامن مع تحسن/ارتفاع تدريجي لدرجة الحرارة الصغرى ما بين 2 ~ 3 درجات مع تراجع طفيف من شدة البرودة مقارنة بثلاث أيام ماضية، مشيراً إلى تلاشي الموجة ليلتي الثلاثاء والأربعاء.

وحث الشوافي المزارعين بتوخي الحذر، حيث أن الصقيع غير مستبعد "فقط" إذا سكنت الرياح وكانت السماء صافية خصوصاً المزروعات ضعيفة المقاومة.

وأكد الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات والأحواض الجبلية.

كما توقع الشوافي هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أرخبيل سقطرى، وخفيفة على أجزاء من محافظات إب، ريمة، المحويت.

ودعا الفلكي الشوافي الجميع إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد.