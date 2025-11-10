أخبار اليمن : أجواء شديدة البرودة في هذه المناطق

أجواء شديدة البرودة في هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات كل من الضالع، لحج، أبين، إب، غرب الجوف وجنوب مأرب.

فيما قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة والمحويت.

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.

ودعا المزارعين في المناطق الجبلية إلى عمل التدابير اللازمة للحفاظ على مزروعاتهم، والقادمين إلى المناطق الباردة لأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.