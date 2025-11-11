دوت الخليج -

جريح بنيران سعودية في قطابر بصعدة

أصيب مواطن برصاص العدو السعودي في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة. جريح بنيران سعودية في قطابر بصعدةأصيب مواطن برصاص العدو السعودي في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة أن مواطناً من أبناء مديرية قطابر أصيب بنيران العدو السعودي قبالة منطقة آل ثابت. وأشار إلى أن العدو السعودي استهدف منطقة الرعين في مديرية شدا الحدودية بالعديد من القذائف خلّفت أضرارا في منازل ومزارع المواطنين. ولفت المصدر إلى أن العدو السعودي يستهدف مختلف المناطق الحدودية بشكل مستمر مرتكباً جرائم بحق المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : جريح بنيران سعودية في قطابر بصعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.