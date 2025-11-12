أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69185

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69185
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 69 ألفاً و185 شهيداً و170 ألفاً و698 مصاباً.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاثة جثامين لشهداء سقطوا في الحرب، وأربعة مصابين آخرين بنيران الاحتلال.
كما نوهت إلى أن حصيلة الشهداء والمصابين المسجلة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي بلغت 245 شهيدًا و627 مصابا، فيما انتشلت قوات الدفاع المدني جثامين 532 شهيدًا آخر من تحت أنقاض البنايات المدمرة في مختلف مناطق القطاع.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم مضي شهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته واستهدافه لمناطق متفرقة في القطاع، متسببا بارتقاء أعداد أخرى من الشهداء وإصابة المئات من المدنيين العزل.
