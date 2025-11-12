أخبار اليمن : صنعاء.. قرار جديد لمجلس القضاء

صنعاء.. قرار جديد لمجلس القضاء
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
ناقش المجلس بعض الطلبات والتظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
ووافق على تعيين ثلاثة قضاة رؤساء للمحاكم التي تم إنشاؤها مؤخرا في أمانة العاصمة بمديريات الوحدة والتحرير وصنعاء القديمة وفقا للقانون.
كما وافق المجلس على إنشاء نيابة حوث والعشة الابتدائية في محافظة عمران على أن يكون مقرها مدينة حوث، وأقر عددا من التنقلات لبعض القضاة وأعضاء النيابة للعمل في بعض المحاكم والنيابات وفقا للقانون.
وناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وأقر محضر اجتماعه السابق.
