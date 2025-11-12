أخبار اليمن : الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة والقدس

الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة والقدسواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اعتداءاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة في تصعيد مستمر يهدف إلى تهجير السكان واقتلاعهم من أرضهم.

فقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن الاحتلال أغلق مداخل قرية "نعلين" غربي محافظة /رام الله/، ومنع الفلسطينيين ومركباتهم من دخولها أو الخروج منها، كما داهم عدة محلات تجارية واستولى على تسجيلات كاميرات، واقتحم مركزا طبيا في البلدة.

وقامت قوات إسرائيلية أخرى أيضا باقتحام قرية "جفنا" شمالي المحافظة بواسطة مركبات عسكرية وبلدة "العيسوية" شمال شرقي القدس المحتلة ومدينة "قلقيلية"، وداهمت عددًا من المنازل والمحال التجارية.

وفي سياق متصل، شرع الاحتلال الإسرائيلي اليوم بعمليات تجريف في خربة "الحديدية" بالأغوار الشمالية بعد أسبوع من إصدار قرار عسكري بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المنطقة، فيما قامت قواته بمداهمة منزلين في قرية "الولجة" غربي محافظة بيت لحم و"مسافر يطا" بمحافظة /الخليل/، وهدمت غرفا سكنية ومنشآت زراعية وعددا من خزانات المياه.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي صعد من عملياته في مختلف مناطق الضفة والقدس المحتلتين، وأطلق العنان للمستوطنين للقيام بعمليات اقتحامات لأراضي الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة التي تستهدف قطاع غزة منذ أكثر من عامين.