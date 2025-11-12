أخبار اليمن : الشريف يعزي بوفاة عبدالغني المدار

الشريف يعزي بوفاة عبدالغني المداربعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة عبدالغني علي يحيى المدار، عضو المجلس المحلي في مديرية المحابشة محافظة حجة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وأشاد الشريف في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد عبدالعزيز عبدالغني علي المدار وإخوانه، بمناقب الراحل الوطنية وإسهاماته في إصلاح ذات البين وخدمة المجتمع.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأسرة الفقيد وآل المدار كافة بمديرية المحابشة محافظة حجة في هذا المصاب.. سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

