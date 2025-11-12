أخبار اليمن : يونيسف: إسرائيل تعرقل تطعيم أطفال غزة

يونيسف: إسرائيل تعرقل تطعيم أطفال غزةحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من عرقلة إسرائيل دخول مواد أساسية إلى قطاع غزة، بينها محاقن التطعيم وزجاجات الحليب للأطفال، ما "يحول دون قدرة وكالات الإغاثة على تلبية الاحتياجات الإنسانية للقطاع المنكوب بالحرب".

وكشفت المنظمة الأممية أن "1.6 مليون محقن وثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية لتخزين اللقاحات تنتظر تصاريح الدخول، منذ آب الماضي، رغم بدء حملة تطعيم واسعة النطاق للأطفال في ظل وقف إطلاق النار الهش".

وأكد المتحدث باسم يونيسف، ريكاردو بيريس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أن إسرائيل تصنّف المحاقن والثلاجات ضمن المواد ذات "الاستخدام المزدوج"، أي التي قد تُستخدم عسكرياً ومدنياً، ما يجعل الحصول على التصاريح الجمركية صعباً للغاية، رغم ضرورة هذه المواد لصحة الأطفال.

وأضاف بيريس أن "هذا يعني أن هناك نحو مليون زجاجة حليب من الممكن أن تصل إلى الأطفال الذين يعانون من مستويات متفاوتة من سوء التغذية".

وتستهدف حملة التطعيم الأولى، من ثلاث جولات، أكثر من 40 ألف طفل دون سن الثالثة، وقد جرى تطعيم أكثر من 2400 طفل في اليوم الأول بلقاحات متعدّدة، لكن "يونيسف" تحذر من الحاجة الملحة إلى إمدادات إضافية لضمان استمرار الحملة وحماية الأطفال من الأمراض.

وقالت المنظمة إن "الاتفاق على وقف إطلاق النار، في 10 تشرين الأول، لم يترجم بعد إلى دخول كافٍ للمساعدات لتغطية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، ولا سيما الأطفال المعرضين لسوء التغذية والأمراض".