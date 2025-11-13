أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء الإبادة بغزة إلى69187

ارتفاع عدد شهداء الإبادة بغزة إلى69187
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى 69,187 شهيدًا و170,703 إصابات منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدين أحدهما، شهيد جديد، والآخر تم انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى و5 إصابات.
ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 260، وإجمالي الإصابات 632، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 533.
وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
